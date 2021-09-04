Дальнобойщик из Саратова сбил пятилетнюю девочку под Рязанью

Фото: chp_saratov
Саратовский дальнобойщик сбил пятилетнюю девочку в Рязанской области. Инцидент произошел вечером, 2 сентября. Об этом сообщило «Издательство Пресса» со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.
По данным ведомства, 2 сентября в 19:20 в дежурную часть полиции города Шацка позвонил 51-летний житель Саратовской области. Он рассказал, что на пешеходном переходе через дорогу М-5 возле магазина «Пивница» он сбил ребенка.
Сотрудники Госавтоинспекции выехали на место происшествия. Водитель объяснил, что ехал в сторону Челябинска, а ребенок внезапно побежал через дорогу.
Девочка получила травмы, ее доставили в Шацкую межрайонную больницу.
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