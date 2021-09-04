Знакомство с новой компанией стоило жительнице Балашова телефона и здоровья

Жительница Балашова была избита и ограблена новым знакомым. До этого они мирно распивали спиртное вместе.

В полицию обратилась 46-летняя жительница Балашова и рассказала, что новый знакомый избил ее и отобрал телефон. Инцидент произошел ночью 1 сентября, стоимость телефона пострадавшая оценила в 12 тысяч рублей.

Заявительница не смогла назвать своего обидчика: они распивали спиртное в одной компании, но не знали друг друга. Сотрудники полиции быстро нашли грабителя: им оказался ранее неоднократно судимый 36-летний балашовец. На него возбудили уголовное дело о грабеже.

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