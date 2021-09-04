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Общество4 сентября 2021 14:06

В Кировском районе отключение воды на двух улицах

Наталия Калинина
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Сегодня, 4 сентября, в Саратове будет отключена вода на двух улицах, о чем сообщает ООО «КВС».

В Кировском районе идет ремонт водопровода по адресу Техническая,15б.

На время проведения работ прекращена подача холодной воды по адресам: Техническая,2,3,5,7,7а,10/1,12,14б,14,16 и Артиллерийская,30.

Восстановить подачу воды коммунальщики обещают к 20:00.

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