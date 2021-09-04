В Кировском районе отключение воды на двух улицах

Сегодня, 4 сентября, в Саратове будет отключена вода на двух улицах, о чем сообщает ООО «КВС».
В Кировском районе идет ремонт водопровода по адресу Техническая,15б.
На время проведения работ прекращена подача холодной воды по адресам: Техническая,2,3,5,7,7а,10/1,12,14б,14,16 и Артиллерийская,30.
Восстановить подачу воды коммунальщики обещают к 20:00.
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