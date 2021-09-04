Балаково отмечает 259-летие: поздравляет Николай Панков

Балаково отмечает День города

Сегодня, 4 сентября, Балаково отмечает 259-летие. Депутат Госдумы Николай Панков поздравляет балаковцев.

- Это не круглая дата, но в ней – богатая история города пяти комсомольских строек. Город химиков, энергетиков и рабочих, в котором жили и трудилась много поколений целеустремленных и стойких людей. Настоящих профессионалов, которые возводили заводы и создавали крупнейшие электростанции. Благодаря вам, Балаково стал одним из важнейших энергетических и промышленных центров страны, - пишет Николай Панков в своем Телеграм-канале.

- Очень важно, чтобы город становился комфортнее и для жителей. Для этого благоустраиваются парки и скверы, ремонтируются дворы и тротуары, строятся дороги и спортивные объекты. Восстанавливаются памятники архитектуры и расселяются аварийные дома. Главное – это качество жизни людей, - отметил парламентарий.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.