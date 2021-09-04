Аркадак празднует 300-летний юбилей

Аркадак

Сегодня, 4 сентября, Аркадак празднует день города. На своей странице в Инстаграм Валерий Радаев поздравляет жителей с праздником.

- У вашего города уникальная судьба, в которой соединились традиции и обычаи разных народов. Важно, что за сотни лет вы сохранили нравственные ценности предков и ориентиры добрососедства, взаимопонимания и уважения. Сегодня вас объединяет безграничная любовь к малой родине, желание сделать ее комфортнее для своей жизни и раду будущих поколений. Благодаря вашим инициативам, созидательной деятельности и упорству Аркадак стабильно развивается, - пишет глава региона.

- От всей души желаю городу дальнейшего процветания, а всем вам – крепкого здоровья, благополучия, радости и всего самого доброго, - поздравил Валерий Радаев.

Первое упоминание Аркадака в качестве «нового поселения» было зарегистрировано в 1721 году во время первой переписи населения Российской империи.

Звание города Аркадак получил 1 января 1963 года.

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