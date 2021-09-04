Райбольница в Воскресенском районе получила четыре автомобиля высокой проходимости

Новые автомобили для медиков

В Воскресенскую райбольницу поступили четыре автомобиля высокой проходимости. Необходимость обновления автопарка коллектив Воскресенской РБ сообщил депутату Госдумы Николаю Панкову.

В прошлом году, после обращения Николая Панкова в региональное министерство здравоохранения, для медиков был приобретен легковой автомобиль «LADA Granta». Сейчас обновление автопарка продолжилось. В больницу поступили четыре новых автомобиля «Нива» высокой проходимости.

Как сообщает участковый терапевт Воскресенской РБ Мария Кучма, новые автомобили помогут врачам вовремя успевать во все пять имеющихся участков.

- Сможем оперативно выезжать на вызовы жителей, а также для патронажной помощи или вакцинации. Очень рады, что новые автомобили поступили именно сейчас, в разгар сезонных заболеваний. В распутицу и по бездорожью можно будет проехать даже в отдаленные села, - отметила Мария Кучма.

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