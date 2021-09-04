Еще 237 жителей Саратовской области заразились коронавирусом

Сегодня, 4 сентября, в Саратовской области подтверждено 237 новых случаев коронавируса. Всего заразились 81 795 жителей региона. Выздоровели с начала эпидемии 75 782 человека, за сутки — 272.

В Саратове 106 новых случаев, Энгельсский район — 37, Балаковский — 18, Балашовский — 10, Вольский, Марксовский, Пугачевский, Хвалынский, поселок Светлый прибавили по пять новых пациентов, Саратовский район подтверждает четыре, Базарно-Карабулакский, Ершовский, Лысогорский, Озинский, Ртищевский, Татищевский, Федоровский — по три, Аркадакский, Духовницкий, Калининский, Самойловский имеют по два зараженных, Воскресенский, Дергачевский, Красноармейский, Краснокутский, Краснопартизанский, Перелюбский, Петровский, Советский признают по одному пациенту.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет – 8;

- 7-14 лет – 7;

- 15-19 лет – 6;

- 20-29 лет – 28;

- 30-39 лет – 37;

- 40-49 лет – 38;

- 50-59 лет – 46;

- старше 60 – 67.

С пневмонией поступили 87 человек, с признаками ОРВИ — 148, с бессимптомным течением — двое пациентов. С установленным источником заражения — 236, один завозной случай.

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