Валерий Радаев напомнил о важном: И снова третье сентября…

Кадр из Инстаграма Валерия Радаева

Сегодня, 3 сентября, губернатор Саратовской области Валерий Радаев напомнил жителям региона перевернуть календарь, ведь сегодня «3е сентября». Так глава региона отдал дань уважения известной песне-мему Михаила Шуфутинского.

На своей странице в Инстаграм губернатор выложил короткий ролик с рябинами, календарем и фрагментом легендарного хита, играющим на фоне.

Большинство подписчиков Валерия Радаева оценили легкий юмор главы региона. Нашлись, однако и злопыхатели, которые вместо песни Михаила Шуфутинского, рябин, костров и памятных дат пожелали обсудить утренние пробки, возникшие из-за дождя и «плывущий город».

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