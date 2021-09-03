Саратовцев ждут фермерские ярмарки

В эту субботу, 4 сентября, в Саратове откроются три сельскохозяйственные ярмарки.

Ярмарки ждут саратовцев на сельскохозяйственном рынке в поселке Юбилейный, в Заводском районе на пересечении улиц Пензенская и Томская, а также в поселке Елшанка (Московское шоссе, 61). Они открыты с 8:00 до 16:00 часов.

Купить можно мясо, молочные продукты, овощи, картофель, рыбу, птицу домашнюю, яйцо, хлебобулочные и макаронные изделия, крупы, кондитерские изделия и сахар, колбасы и мясные полуфабрикаты, а также мед.

С 1 июня по 30 сентября на Театральной площади в Саратове действует ярмарка плодоовощной и ягодной продукции. Начало работы ярмарочной площадки – с 8:00.

По вопросам работы ярмарок можно обратиться на «горячую линию» министерства сельского хозяйства области по субботам по телефону 51-77-12 до 14.00, в будние дни по телефону 50-70-17.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.