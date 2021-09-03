В Саратове девятилетний мальчик сбит автомобилем с абхазскими номерами

Фото с места ДТП

Сегодня вечером, 3 сентября, в Саратове сбили девятилетнего мальчика, о чем информирует региональная автоинспекция.

По предварительным данным, авария произошла в 15:40 против дома 293 по улице Огородная. Водитель, данные которого устанавливаются, на Nissan Teana с номерами республики Абхазия сбил девятилетнего мальчика.

Пострадавший доставлен в больницу.

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