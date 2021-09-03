Два ВАЗа уничтожены в Саратове: один сожжен мстительным соседом – другой сдали на металлолом

За ближайшие дни в Саратове были уничтожены сразу два автомобиля ВАЗ. Подозреваемые в обоих случаях уже задержаны.

Первый инцидент случился в Ленинском районе. Около дома на улице Тверская неизвестные подожгли «четверку». В результате пожара выгорели передние сиденья. Сумму ущерба автовладелец оценил в 12 тысяч рублей. Вскоре выяснилось, за акт вандализма ответственен 49-летний, ранее неоднократно судимый, сосед хозяина машины. Мужчина рассказал, что поджег ВАЗ из личной неприязни к соседу. Сейчас подозреваемый под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Другой ВАЗ, по версии следствия, пострадал от рук 48-летнего мужчины. Возле дома на Мясницкой была угнана «шестерка». Правоохранителям удалось оперативно задержать подозреваемого, однако было уже поздно: задержанный пояснил, что похищенный автомобиль сдал в пункт приема металла, а вырученные деньги потратил на личные нужды. Сейчас он также находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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