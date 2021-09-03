Под Саратовом столкнулись фура и водовоз

Фото: Госавтоинспекция

Сегодня, 3 сентября, на СКАДе под Саратовом произошла авария с участием двух большегрузных машин.

По предварительным данным, авария произошла в 11:30 на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград Пристанное-Ершов-Озинки-граница Казахстана». На 397 километре произошло столкновение фуры Isuzu, за рулем которой находился 39-летний мужчина, и водовоза МАЗ, которым управлял 57-летний водитель.

В результате ДТП водитель автомашины Isuzu обратился за медицинской помощью.

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