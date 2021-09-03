В Саратов пытались незаконно завезти тонну орехов из Казахстана

Инспекторы регионального Россельхознадзора задержали в Озинках крупную партию грецких орехов. На них не было необходимых документов.

Вчера, 2 сентября, нарушение было зафиксировано на автомобильной дороге Р-208 «Тамбов-Пенза-Саратов-Пристанное-Ершов», на границе с Казахстаном. Инспекторы остановили автомобиль, на котором в регион пытались ввезти целую тонну грецких орехов, не имеющих фитосанитарного сертификата.

Груз развернули обратно, а перевозчик был привлечен к административной ответственности.

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