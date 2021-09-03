Николай Панков резко высказался по поводу вброса фейковых тетрадей «от Володина»

Фото: Пара слов

Депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале "Пара слов" прокомментировал ситуацию с фейковыми тетрадями, якобы напечатанными от имени Вячеслава Володина. В старой истории всплыли новые подробности.

Напомним, скандал заразился еще в 2008 году. В Саратовской области появились школьные тетради, на которых были напечатаны стихи, посвященные спикеру Госдумы. Например, там были такие строки: «Буду я учиться на пятерки, буду хорошо себя вести, чтобы стать как Вячеслав Володин, не могу его я подвести».

Сторонники Володина тогда резко отреагировали на появление этих материалов и посчитали их провокацией. Недавно критики парламентария в сюжете на Youtube-канале оппозиционера Алексея Навального вновь припомнили эту историю, однако дело приняло неожиданный оборот.

По ситуации высказался Андрей Ломов – бывший помощник скандального экс-депутата облдумы Вячеслава Мальцева, который сегодня находится в розыске по подозрению в экстремизме и скрывается за границей. Андрей признался, что именно он, а не сторонники Володина, ответственен за публикацию тетрадей со скандальными стихами.

Признание Андрея Ломова

Депутат Николай Панков прокомментировал ситуацию.

- Хорошо помню этот скандал. И тогда жители не верили этому вбросу. Как и многим другим, которые оппоненты старались произвести на свет. Люди знают Володина и по его делам, и по его поступкам. Ну, а что вы хотите от «больного» заключенца? Как охотно с захлебом об этом вещает из Германии блогер Мария Певчих в своем опусе. Она хоть и за границей, но чисто по-русски (но мягко) отвечу ей: «Черт бы с ними!», — пишет парламентарий.

- А Андрей, ну что Андрей, нашел смелости признаться и сказать всю правду! Этим он разрушил весь ролик Певчих, а она так старалась. Теперь знаем исполнителей. Скоро наверно появится и заказчик, — подытожил Николай Панков.

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