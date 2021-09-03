Под Саратовом предприниматель отравил реку Гуселка сточными водами

Река Гуселка в Саратове

Стало известно о сбросе сточных вод в реку Гуселка-1 в Саратове. Специалисты минприроды региона сделали забор проб, чтобы определить масштаб ущерба.

Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура вместе с минприроды провела проверку в отношении ЗАО «Сартехстройинвест» по факту сброса сточных вод в реку Гуселка-1 в Волжском районе города.

Сейчас на канализационной насосной станции ведутся работы по устранению течи сточных вод из канализационной сети. Специалисты провели забор сточных вод вблизи КНС и природных вод из реки Гуселка, а также взяли пробы почв на особо охраняемой природной территории природного парка, прилегающей к КНС.

Забор проб специалистами

- Исследования проведут в лаборатории ООО «Биосфера», далее будет сделан вывод, какой именно вред нанесен природным объектам», - отметила Татьяна Курносова, начальник центрального инспекционного отдела минприроды.

Напомним, проверка проводится по обращению жителей, проживающих в ЖК «Изумрудный» поселка Юбилейный в Саратове. Горожане пожаловались на невыносимый запах и сброс вблизи КНС фекальных стоков, которые вытекают в реку Гуселка-1.

Следует отметить, что предприятие ЗАО «Сартехстройинвест» входит в группу компаний «Аркада», деятельность которой связывают со скандально известным экс-депутатом саратовской гордумы Алексеем Березовским, ныне признанным банкротом.

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