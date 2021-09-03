В Саратове пропал худощавый и седой мужчина

Фото: "Лиза Алерт" Саратов

Волонтеры «Лиза Алерт» обратились к жителям Саратовской области с просьбой помочь в поисках пропавшего жителя региона.

Пропал 47-летний Константин Компанеец, его ищут с 1 апреля 2021 года. Рост пропавшего составляет 183 сантиметра, он худощавого телосложения, имеет седые волосы и зеленые глаза. Во что он был одет в день исчезновения – неизвестно.

Волонтеры «Лиза Алерт» Саратов просят всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, обращаться по телефону 8 965 885 45 50 инфорг: Ксения.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.