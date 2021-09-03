В Саратовской области строится новый корпус грязелечебницы

Фото: Пара слов

Сегодня, 3 сентября, Николай Панков рассказал о том, как идет строительство нового корпуса Чапаевской грязелечебницы в Ершовском районе Саратовской области.

- Идут работы по отделке фасада здания. Завершен монтаж электропроводки. Теперь строители приступят к внутренней отделке помещений. Чтобы с наступлением холодов продолжить работу, необходимо как можно скорее построить котельную и подвести отопление, - пишет парламентарий.

Фото: Пара слов

По словам Панкова, строительство нового корпуса грязелечебницы даст новые возможности для развития Ершовского района. Ведь там всегда много постояльцев, а в новом корпусе отдыхающие будут восстанавливать здоровье с комфортом.

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