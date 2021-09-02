Жительница Красноармейского района упала со стога сена и погибла

Происшествие в Красноармейском районе

Сегодня днем, 2 сентября, 57-летняя жительница Краснармейского района Саратовской области погибла, упав со стога сена, об этом сообщает СУ СК региона.

По предварительным данным, это случилось в поле недалеко от села Луганское. Семейная пара собирала и грузила сено в прицеп трактора. Женщина была наверху стога, когда поскользнулась и упала. Пострадавшая разбила голову. ее спутник попытался самостоятельно оказать помощь, и сразу же вызвал скорую помощь, но прибывшие медики могли только констатировать смерть потерпевшей.

Сейчас эксперты обследуют место происшествия, идет установление всех обстоятельств произошедшего.

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