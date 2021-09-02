Жители аварийного дома в Саратове могут не дожить до расселения: начал проваливаться пол

Обстановка в аварийном доме

Сегодня, 1 сентября, жительница Саратова сообщила о том, что в аварийном доме, где все еще проживают люди, началось разрушение.

В группе Заводской Online Саратов появилось сообщение от пользователя с ником Надежда Финякина. Женщина пишет, что начал разрушаться дом по адресу 4-я Нагорная, 25Б. Как поясняет саратовчанка, дом аварийный и находится в процессе переселения, соответствующие документы были подписаны еще в начале июня. Дом почти расселен, но некоторые люди в нем еще остались, они и оказались под угрозой.

- Вчера, 1 сентября, примерно в 21:30, мы услышали грохот. В квартире следов обрушения не обнаружили и решили спуститься на этаж ниже: в квартире под нами уже давно никто не живет.

Войдя в нежилое помещение, саратовцы решили снять происходящее там на видео.

- На записи видно, что обрушена часть несущей стены, повредив трубу водоснабжения, вода попадает на счетчики электроэнергии и размывает остатки фундамента. Так же практически рухнул потолок, который служит полом жилой квартиры. Теперь люди не могут попасть к себе на кухню, - описывает ситуацию горожанка.

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