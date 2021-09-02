В Саратове коммунальщики превратили детскую площадку в лабиринт траншей

Фото: Саратов онлайн

Сегодня, 2 сентября, житель Саратова пожаловался на то, что коммунальщики превратили его двор в опасный лабиринт с препятствиями. Горожанин пожаловался на затянувшиеся работы в социальной сети.

- Двор между Рахова 10/16 и Новоузенская 46/52 выглядит так, уже не одну неделю все раскопано. Никакого ограждения нет, детская площадка не огорожена. Удивительно как еще ни один ребенок не разбился в этой траншее. И что-то мне подсказывает в смете на проведение ремонтных работ ограждение присутствует в полном объеме, - пишет возмущенный горожанин.

Фото: Саратов онлайн

На предоставленных им кадрах видно, что двор действительно завален горами земли, а прорытые траншеи не огорожены.

Фото: Саратов онлайн

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