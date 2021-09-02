В Саратовской области 23 учреждения культуры подключились к проекту «Пушкинская карта»

Пресс-центр «Комсомольская правда-Саратов»
Завтра, 3 сентября, в пресс-центре «Комсомольская правда-Саратов» в 11:00 состоится встреча с заместителем министра культуры Саратовской области Каляевой Светланой Алексеевной.
Темой мероприятия станет программа «Пушкинская карта», которая действует в России с первого сентября.
«Пушкинская карта» - это банковская карта с депозитом в три тысячи рублей, которую могут получить россияне в возрасте от 14 до 22 лет. Средства с «Пушкинской карты» можно потратить на проведение культурного досуга. Например, приобрести билеты в музей или театр. Оформит карту можно через Госуслуги.
В Саратовской области к программе подключены 23 учреждения.
На встречу также приглашены:
- генеральный директор Саратовского государственного художественного музея имени А.Н. Радищева Людмила Калинина
- директор Саратовской областной филармонии им. А. Шнитке Анэта Николаева
- директор Музея-усадьбы Н.Г. Чернышевского Елена Манова.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.