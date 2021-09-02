В Саратовской области 23 учреждения культуры подключились к проекту «Пушкинская карта»

Пресс-центр «Комсомольская правда-Саратов»

Завтра, 3 сентября, в пресс-центре «Комсомольская правда-Саратов» в 11:00 состоится встреча с заместителем министра культуры Саратовской области Каляевой Светланой Алексеевной.

Темой мероприятия станет программа «Пушкинская карта», которая действует в России с первого сентября.

«Пушкинская карта» - это банковская карта с депозитом в три тысячи рублей, которую могут получить россияне в возрасте от 14 до 22 лет. Средства с «Пушкинской карты» можно потратить на проведение культурного досуга. Например, приобрести билеты в музей или театр. Оформит карту можно через Госуслуги.

В Саратовской области к программе подключены 23 учреждения.

На встречу также приглашены:

- генеральный директор Саратовского государственного художественного музея имени А.Н. Радищева Людмила Калинина

- директор Саратовской областной филармонии им. А. Шнитке Анэта Николаева

- директор Музея-усадьбы Н.Г. Чернышевского Елена Манова.

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