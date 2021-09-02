На Саратовскую область надвигаются гроза и сильный ветер

Гроза в Саратове

Завтра, 3 сентября, в Саратовской области ожидается гроза, об этом сообщает Саратовский Гидрометцентр.

Синоптики сообщают, что на территории практически всех районов Саратовской области будут гроза и сильный дождь. Выпадут осадки высотой 15-49 мм.

В регионе также прогнозируется сильный ветер: отдельные порывы достигают 17 - 22 метров в секунду.

Гроза и дождь будут и в Саратове, температура в областном центре опустится до 19 градусов.

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