В аварии трамваев на Вавилова в Саратове обвинили стрелку

Остановка трамваев сегодня утром, 2 сентября, произошла из-за неисправности стрелочного оборудования. Об этом сообщает администрация Саратова.

По сообщению чиновников, в 9:09 из-за неисправности стрелочного оборудования на пересечении улиц Вавилова и Астраханской сошли с рельсов вагоны, следовавшие по маршруту №11. Пострадавших и повреждений нет.

Специалисты службы пути МУПП «СГЭТ» устранили последствия ЧП. Движение трамваев было возобновлено в 11:04.

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