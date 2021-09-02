В Саратове отключили воду на четырех улицах в детском саду

Сегодня, 2 сентября, ООО «КВС» сообщили об очередном отключении воды в Елшанском микрорайоне в Саратове.
Место аварии на данный момент ищут на трубе по адресу по Московскому шоссе, 2/2. Отключена подача холодной воды абонентам, расположенным в квадрате улиц: Малая Елшанская - Камская - Учительская - Клубная.
Восстановить подачу воды ООО «КВС» обещает к 20:00.
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