В Саратове отключили воду на четырех улицах в детском саду

Сегодня, 2 сентября, ООО «КВС» сообщили об очередном отключении воды в Елшанском микрорайоне в Саратове.

Место аварии на данный момент ищут на трубе по адресу по Московскому шоссе, 2/2. Отключена подача холодной воды абонентам, расположенным в квадрате улиц: Малая Елшанская - Камская - Учительская - Клубная.

Восстановить подачу воды ООО «КВС» обещает к 20:00.

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