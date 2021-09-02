В Энгельсе 60-летний мужчина пострадал из-за ночного пожара на кухне

Пожар в Энгельсе

Сегодня, 2 сентября, в Энгельсе произошел пожар, из-за которого пострадал 60-летний мужчина, об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Возгорание было зафиксировано в 2:11 в пятиэтажном доме. Пожар произошел на кухне на четвертом этаже. Горели вещи в квартире на площади 12 квадратных метров.

В результате пожара пострадал 60-летний мужчина. Из дома были эвакуировано 20 жильцов, в том числе двое детей. На тушение выезжали три пожарных расчета.

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