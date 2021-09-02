Жители Саратова накопили 800 миллионов долга за электричество: энергетики идут отключать

Жители Саратова накопили 800 миллионов дога за электричество, ООО СПГЭС предупреждает о массовом отключении электроэнергии. Потребители с задолженность за два и более месяца станут целью рейда.

- На сегодняшний день долг населения перед компанией превысил 800 миллионов рублей. За 35 дней мы уведомляем должника о грядущих проблемах в письменной форме, а также делаем личный звонок и размещаем информацию на сайте www.spges.ru. Если потребитель погасит хотя бы часть долга – убираем его из списка на отключение, — пояснил директор ООО СПГЭС Дмитрий Курякин.

Подключить электричество после уплаты долга можно будет только платно.

Ознакомиться со списком должников, в отношении которых планируется отключение электроэнергии, можно на сайте www.spges.ru в категории «Населению».

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