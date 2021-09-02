Пять районов Саратова до ночи остались без холодной воды

Сегодня, 2 сентября, в пяти районах Саратова отключили холодную воду. «Концессии водоснабжения» ведут работы.

В Ленинском районе до 8 вечера не будет воды у жителей Студеной от Ламповой до проспекта Строителей. А до полуночи ограничили водоснабжение абонентов: улица Мира,29,29а; Гвардейская,1,1а,3,3а; 4-ая Дачная (дома коттеджного типа); квадрат улиц Московское шоссе - 2-ой Транспортный пр. - Пионерская - Плодоягодная.

В Кировском районе до полуночи не будет воды по адресам: улица Безымянная,4,6,8,10; Геофизическая,10-24; частный сектор в 1-ом Пугачевском поселке и на улице Танкистов,56-70.

В Октябрьском районе по 12 ночи воды не будет в квадрате Радищева-Горького-Зарубина-Кутякова (четная сторона).

В расположенном в Волжском районе поселке Юбилейный до 24 часов воды не будет по адресам: улица Бр.Никитиных,8; Федоровская, 2к.1; 2к.2; 2к.3; 2к.4.

А во Фрунзенском районе также до 12 ночи воду отключили в домах №№200 и 202 на Шелковичной.

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