В Саратове пенсионерка получила травмы в ДТП с троллейбусом № 5

Фото Госавтоинспекции

Вчера, 1 сентября, пенсионерка пострадала в аварии в Волжском районе Саратова, о чем информирует Госавтоинспекция.

Авария была зафиксирована в 7:42 напротив дома № 46 по Московской. 54-летний водитель «Лады Гранта» не пропустил троллейбус, следовавший по маршруту № 5 на нерегулируемом перекрестке, создав таким образом аварийную ситуацию.

Из-за угрозы столкновения с легковушкой, 32-летний водитель троллейбуса был вынужден резко затормозить. 62-летняя пассажирка троллейбуса упала и получила травмы, она доставлена в больницу.

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