Коммунальный водопад в Саратове: дорожные рабочие строят плотины

Взвоз имени Бабушкина

Сегодня, 2 сентября, житель Саратова пожаловался на грязь и потоп на одной из центральных улиц. Очередной прорыв трубы прекратил тротуар в «горную реку с порогами».

Коммунальная авария произошла в районе пересечения улиц Чернышевского и Бабушкин взвоз.

- Прорывы происходят каждую неделю, вода начинает заливать Бабушкинский взвод, стекает к домам по адресам Бабушкин взвоз, 11 и Бабушкин взвоз, 9 и к Ротонде, — жалуется горожанин.

Добавим также, что ООО «КВС» было оштрафовано за нарушение срока восстановления благоустройства территории после проведения земляных работ. Компании был назначен штраф в размере 120 тысяч рублей. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщила администрация Саратова.

Потоп в Саратове

Очевидец также отметил, что прорывы труб срывают сроки благоустройства городских улиц. На Бабушкином взвозе сейчас кладут новую плитку, однако вода вынуждает рабочих отвлекаться от своих непосредственных обязанностей.

- Дорожники вынуждены бросать основную работу и строить плотины, — поясняет саратовец.

Немаловажным остается и вопрос по оплате воды. Видя очередной «водопад» на улице, горожане начинают интересоваться, а кто будет платить за воду, которая без толку вылилась на дорогу.

Коммунальная авария на Чернышевского

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