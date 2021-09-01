На новой набережной Саратова проведут учебное обрушение

На новой набережной Саратова власти собираются провести учения по угрозе возникновения ЧС на гидротехнических сооружениях. Сегодня, 1 сентября, соответствующее распоряжение подписал глава города Михаил Исаева.

Учения пройдут 8 и 10 сентября. Будет отрабатываться схема действий при обрушении верхнего яруса берегоукреплений сначала от Вольской до Шелковичной, а позже – от Бабушкиного Взвоза до Провиантской.

В мероприятии участвуют муниципальные службы, медики, пожарные и силовые структуры. На месте учений присутсвует заместитель главы Саратова Дмитрий Алексеев.

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