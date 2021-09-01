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Общество1 сентября 2021 17:09

Олег Костин назвал районы с самыми низкими темпами вакцинации в Саратовской области

Наталия Калинина
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Сегодня, 1 сентября, на заседании координационного совета глава регионального минздрава Олег Костин рассказал о темпах вакцинации в разных районах Саратовской области.

По словам главы минздрава, медленнее всего прививаются жители Базарно-Карабулакского района (0,7 процента прирост за неделю), Калининского (0,8 процента), зато Светлый (0,9 процента).

Высокие темпы вакцинации на этой неделе наоборот демонстрируют Федоровский (4,1 процента), Питерский (4 процента), Новобурасский (4 процента).

Всего привиты более 635 тысяч жителей региона, полностью закончили иммунизацию 569 тысяч человек.