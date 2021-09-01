Для школьников сделали безопасными 30 маршрутов в Саратовской области

Для школьников Саратовской области подготовили почти 30 безопасных автобусных маршрутов в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», об этом пишет пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства области.

Речь идет как о городских магистралях, ведущих к образовательным учреждениям, так и о региональных трассах, по которым проезжает школьный автобус. Безопасные маршруты появились Хвалынском, Энгельсском, Романовском, Петровском и Балаковском районах.

В Саратове отремонтировано 19 дорог, ведущих к школам. Вот некоторые из безопасных школьных маршрутов в регионе:

ул. 2-я Садовая (от Серова А.К. до Симбирцева В.Н.) – дорога к средней общеобразовательной школе № 6, Саратовскому колледжу кулинарного искусства;

ул. им. Радищева А.Н.(от Советской до имени Чернышевского Н.Г.) – дорога к СОШ № 8 Волжского района города Саратова, Национальной татарской гимназии;

ул. им. Тархова С.Ф. (от имени Бардина И.П. до имени Чехова А.П.) – дорога к средней общеобразовательной школе № 63, средней образовательной школе № 61,

ул. Октярьская (от улицы Кузнечная до улицы им. Мичурина И.В.) - дорога к Гимназии № 4.

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