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Общество1 сентября 2021 16:44

Олег Костин: наказаны 159 врачей в Саратовской области

Взыскания медики получили за несоблюдение врачебной этики
Наталия Калинина
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Олег Костин

Олег Костин

Сегодня, 1 сентября, на заседании координационного совета глава регионального минздрава Олег Костин сообщил, что в текущем году 159 медицинских работников были наказаны за несоблюдение врачебной этики.

- К сожалению, сложные условия пандемии не добавили терпения ни пациентам, ни врачам. На 16 процентов возросло количество обращений, связанных с несоблюдением врачебной этики медработниками и нарушениями норм поведения, - заявил глава минздрава, - Вместе с тем хочется отметить, что в каждом медицинском учреждении есть такие пациенты, которые постоянно проявляют возмутительное поведение и провоцируют персонал, - добавил глава ведомства.

- Мы принимаем меры по отношению к нарушителям, в том числе снижаем стимулирующие выплаты главам медицинских организаций, - рассказал Олег Костин.