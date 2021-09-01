Олег Костин: наказаны 159 врачей в Саратовской области

Олег Костин

Сегодня, 1 сентября, на заседании координационного совета глава регионального минздрава Олег Костин сообщил, что в текущем году 159 медицинских работников были наказаны за несоблюдение врачебной этики.

- К сожалению, сложные условия пандемии не добавили терпения ни пациентам, ни врачам. На 16 процентов возросло количество обращений, связанных с несоблюдением врачебной этики медработниками и нарушениями норм поведения, - заявил глава минздрава, - Вместе с тем хочется отметить, что в каждом медицинском учреждении есть такие пациенты, которые постоянно проявляют возмутительное поведение и провоцируют персонал, - добавил глава ведомства.

- Мы принимаем меры по отношению к нарушителям, в том числе снижаем стимулирующие выплаты главам медицинских организаций, - рассказал Олег Костин.