Два человека сгорели заживо на трассе под Саратовом

Обстоятельства аварии выясняются

Сегодня, 1 сентября, на трассе под Саратовом произошла страшная авария: два человека сгорели заживо после столкновения с фурой.

Фото: Госавтоинспекция

Авария произошла в 15:00 на 305 километре автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград». По предварительным данным, водитель автомобиля Renault Logan врезался в фуру марки Volvo, за рулем которой находился 27-летний молодой человек.

В результате аварии водитель и пассажир автомобиля Renault погибли. Их обгоревшие тела пытаются опознать. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

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