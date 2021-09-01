Объявлен конкурс на проект новой дороги к аэропорту «Гагарин»

Фото: сайт аэропорта "Гагарин"

В Саратовской области открыт тендер на строительство новой дороги к аэропорту «Гагарин». Новый маршрут должен быть построен в обход Дубков.

Организатором конкурса является Дирекция транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области. Идет поиск подрядчика на «Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству автомобильной дороги Южный автодорожный подход к аэропортовому комплексу «Центральный» на участке обхода поселка Дубки в Саратовском районе».

Начальная цена контракта составляет 8,6 миллиона рублей, выделенных областным бюджетом. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 23 сентября 2021 года, победитель аукциона определится в октябре. Работы должны быть выполнены до 20 мая 2022 года.

Подрядчик должен будет представить проект обходной дороги, которая начинается от федеральной автомобильной дороги «Р-208 «Тамбов - Пенза - Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с Республикой Казахстан» (279+600 км) и оканчиваться на Южном автодорожном подходе к аэропортовому комплексу «Центральный».

Стоит отметить, что конкурс на выполнение работ объявляется уже второй раз.

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