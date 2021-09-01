Подросток из Балашова украл на пляже у купающегося одежду и рюкзак

Вынесен приговор 16-летнему жителю Балашова, который ограбил купавшегося в реке Хопер мужчину.

Инцидент произошел вечером 13 мая 2021 на берегу реки Хопер в Балашове. Пока мужчина пошел искупаться, 16-летний злоумышленник украл его одежду и рюкзак, оставшиеся на берегу. Потерпевший заметил юношу и стал кричать, чтобы тот вернул вещи, но молодой человек сбежал.

В карманах украденных брюк юноша обнаружил 7 200 рублей, которые забрал себе, а остальное выбросил.

На суде 16-летний обвиняемый признал вину и получил год воспитательной колонии.

Представление также было вынесено руководителю подразделения по делам несовершеннолетних. По версии прокуратуры с подростком профилактическая работа надлежащим образом не велась.

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