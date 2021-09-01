В Заводском районе Саратова одна из школ не открылась 1 сентября

Фото: сайт МОУ «ООШ № 78»

В Заводском районе Саратова 1 сентября не открылась школа № 78, расположенная по адресу Огородная, 173.

Школа будет закрыта для учеников до 1 ноября 2021 года, о чем информирует администрация города. Сейчас уже выбран подрядчик, который займется ремонтом учебного заведения.

Здание 1957 года постройки является объектом культурного наследия местного значения. До настоящего времени здесь ни разу не проводился капитальный ремонт.

В соответствии с проектом от 2019 года, на ремонт фасада здания и внутренних помещений учреждения необходимо около 25 миллионов рублей. Деньги уже выделены.

Ремонтные работы должны быть завершены до 1 ноября текущего года.

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