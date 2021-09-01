На двух улицах Ленинского района до вечера отключили воду

Жители двух улиц в Ленинском районе Саратова остались без воды. Сегодня, 1 сентября, очередное отключение.

Произошел прорыв трубы по адресу: 2-й Московский проезд, 8. На время проведения работ прекращено водоснабжение улиц: 2-й Московский проезд, 6, 8, 14; 3-й Московский проезд., 13-19.

Восстановить подачу воды коммунальщики обещают к 20:00.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.