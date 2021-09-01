В Саратове после COVID-19 выздоровела 92-летняя пациентка

Ольга Николаевна скоро вернется домой

92-летняя жительница Саратова излечилась от COVID-19, об этом сотрудники Саратовской городской клинической больницы № 1 рассказали на своей странице в Инстаграм.

- Сегодня из инфекционного отделения ГУЗ «СГКБ №1 им.Ю.Я.Гордеева» выписали одну из самых пожилых пациенток. Ольге Николаевне уже 92 года. И вот теперь она счастлива вернуться домой. Впереди реабилитация и восстановление после перенесенного заболевания, - пишут медики.

Коллектив Саратовской городской больницы № 1 желает Ольге Николаевне крепчайшего здоровья и долгих лет жизни.

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