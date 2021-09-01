В Саратове открыта первая в России выставка-комикс

Проект посвящен Александру Невскому

С 31 августа в саратовском историческом парке «Россия — Моя история» открылся новый интересный проект «Александр Невский: история жизни благоверного князя языком графического романа».

Проект приурочен к празднованию 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. Выставка открывается в парках «Россия – Моя история» в 23 городах страны. Над ним работали больше 20 экспертов из России и Европы.

Иллюстрированный эпос рассказывает о становлении князя с молодых лет до титула непобедимого русского полководца. Выставки с применением формата графического романа и комикса на территории России ранее не проводились.

— Проект призван рассказать о значимости личности Александра Невского в истории России на языке, понятном современному поколению детей, — отметила заместитель директора по научной работе саратовского Исторического парка «Россия — Моя история» Ольга Гришанина. Информация предоставлена министерством культуры области.

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