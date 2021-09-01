Коронавирусом в Саратовской области за сутки заразился 241 человек

Сегодня, 1 сентября, в Саратовской области подтвержден 241 новый случай коронавируса.

Всего COVID-19 заразились 81 072 жителей региона. Выздоровели с начала эпидемии 75 079 человек, за сутки — 256.

В Саратове 95 новых случаев, Энгельсский район прибавил 44 зараженных, Балаковский — 15, Балашовский прибавил девять зараженных, Марксовский — семь, Озинский обнаружил шесть новых случаев, Вольский — пять, Ершовский, Лысогорский, Пугачевский — по четыре, Базарно-Карабулакский, Ивантеевский, Ртищевский, Самойловский, Саратовский, Федоровский подтверждают по три новых пациента, Аркадакский, Воскресенский, Дергачевский, Духовницкий, Калининский, Краснопартизанский, Новобурасский, Новоузенский, Перелюбский, Петровский, Советский, Татищевский, Хвалынский, п.Светлый имеют по два новых случая, Красноармейский, Турковский муниципалитеты прибавили по одному инфицированному.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет – 6;

- 7-14 лет – 12;

- 15-19 лет – 13;

- 20-29 лет – 16;

- 30-39 лет – 40;

- 40-49 лет – 44;

- 50-59 лет – 39;

- старше 60 – 71.

С пневмонией поступили 85 человек, с признаками простуды поступили 156 человек. Все заболевшие с установленным источником заражения.

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