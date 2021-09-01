Мужчина на ВАЗе врезался в фуру под Балаково и погиб

Водитель ВАЗа не выжил

При столкновении с фурой погиб водитель ВАЗа. Вчера, 31 августа, в Балаковском районе Саратовской области произошло ДТП со смертельным исходом.

Авария случилась в 20:15 на 265 километре а/д Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград. 31-летний водитель «девятки» не справился с управлением и врезался в большегруз DAF, за рулем которого находился 61-летний мужчина.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте от полученных травм, а его 36-летний пассажир с травмами доставлен в больницу.

Фото с места аварии

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