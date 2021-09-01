Голубоглазого брюнета ищут саратовские волонтеры

Фото: "Лиза Алерт" Саратов

Волонтеры саратовского отделения «Лиза Алерт» объявили, что на территории региона может находиться пропавший житель Челябинской области.

Пропал 30-летний Евгений Краснов из Магнитогорска. С 10 августа 2021 года его местонахождение неизвестно.

Рост пропавшего составляет 170 сантиметров, он худощавого телосложения, имеет черные волосы и голубые глаза. В день исчезновения на нем были надеты черная ветровка, синие джинсы и белые кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Евгения Краснова, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или инфоргам поиска Марине 89517760857, Наталье 89191154037.

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