В Балаковском районе 1 сентября вводится режим повышенной готовности

Сегодня, 1 сентября, в Балаковском районе вводится режим повышенной готовности, о чем информирует портал ProBalakovo.

Ограничения действуют с 9:00, соответствующее постановление подписал глава района Сергей Грачев. Это связано с угрозой безопасности села Большой Кушум Быково-Отрогского муниципального образования. Из-за продолжительной засухи обмелел пруд «Озеро Лебяжье», который является единственным источником хозяйственного водоснабжения населенного пункта. Границы зоны действия режима повышенной готовности определили в пределах населенного пункта Большой Кушум.

Сейчас рассматривается вопрос о принятии срочных мер по перекачке воды в пруд «Озеро Лебяжье» с целью поддержания населения села Большой Кушум, копии документов представить в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС БМР». В районе ведено круглосуточное дежурство.

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