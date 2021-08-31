Глава Ртищевского района прокомментировал направление 10 процентов областного Дорожного фонда на дороги сельских поселений

Глава Ртищевского района прокомментировал сообщение о том, что с 2022 года 10 процентов областного Дорожного фонда будет направляться на поддержку дорог сельских поселений.

Общая сумма поступлений составила более 1 миллиарда рублей.

- Всё это будет существенной поддержкой муниципальных дорожных фондов, - заявил глава Ртищевского муниципалитета А.В. Жуковский.

- Мы ориентируемся на создание благоприятных условий для жизни городского и сельского населения. Качественные дороги – это важная часть развития инфраструктуры и обеспечения безопасности для жителей.

С 2021 года транспортный налог и акцизы полностью переданы на муниципальный уровень. Это позволит увеличить дорожный фонд и внести в план ремонт дополнительных участков дорог.

В следующем году 10 процентов областного дорожного фонда планируется направить на дороги сельских поселений. В целом по области это более 1 миллиарда рублей. В текущем году отремонтирован подъезд к селу Александровка, участки дорог на автоподъездах к селам Владыкино, Северка, поселку Выдвиженец и другим.

Важным этапом стал ремонт автомобильной дороги «Пенза - Ртищево - Аркадак - Самойловка - граница с Волгоградской областью», переданной на федеральный уровень. Более семи километров этой трассы будет ремонтироваться и содержаться за счет федеральных средств. Еще одна федеральная трасса «Саратов - Тамбов» также проходит через наш район. Там тоже ведутся ремонтные работы.

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