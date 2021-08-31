Десятки домов в Саратове остались без холодной воды

Сегодня, 31 августа, в нескольких районах Саратова отключили холодную воду. Это связано с работами «Концессий водоснабжения».

До восьми вечера воды не будет по следующим адресам: дома №№186-216 на Шелковичной; №№18, 20 на Зенитной; №№5, 7, 9, 11, 11а на Навашина; №№42/48 и 50/54 на Геофизической; а также №49 на Политехнической.

А до полуночи воду отключили на Мира, 29, 29а; Гвардейской, 1, 1а, 3, 3а и на улице 4-я Дачная.

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