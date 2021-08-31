Бусаргин: экономика Саратовской области восстанавливается после пандемии

Экономика Саратовской области активно восстанавливается после пандемии коронавируса. Об этом пишет в своём Telegram-канале председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

Чиновник рассказал, что по многим показателям область достигла устойчивого роста. Это связано с развитием потребительского рынка и внешнеторгового оборота, который за первое полугодие 2021-го составил 209,1 млрд рублей, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

- В январе-мае внешнеторговый оборот составил 1 293,4 млн долларов. Он увеличился на 62,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На сегодняшний день торговыми партнерами Саратовской области являются 105 стран, - говорится в сообщении Бусаргина.

К 2023 году власти планируют обеспечить объем валового областного продукта более 1 трлн рублей.

Также чиновник сообщает, что с начала года в Саратовской области построили 374,2 тысячи квадратных метров жилья, что на 47,2% превысило показатель прошлого года.

- Теперь, когда ситуация стабилизировалась, доходы консолидированного бюджета области показывают рост на 13,6% к аналогичному периоду прошлого года. На сегодняшний день они исполнены в сумме 86,4 млрд рублей. Почти на треть увеличился объем поступлений по налоговым и неналоговым доходам. За семь месяцев текущего года в бюджет поступило 59,4 млрд рублей, - рассказал Бусаргин.

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