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Происшествия31 августа 2021 8:41

В Калининске в собственной квартире загадочно погиб мужчина со ссадинами на лице

Ведется проверка
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Сотрудники СК выясняют причину смерти

Сотрудники СК выясняют причину смерти

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Вчера, 30 августа, в Калининске Саратовской области в собственной квартире нашли бездыханное тело местного жителя. В ситуации разбираются сотрудники регионального СУ СК.

Следователь и судмедэксперт осмотрели место происшествия – квартиру на 2-м Чапаевском проезде. Именно там 36-летнего горожанина нашли мертвым. На лице мужчины были ссадины, но иных признаков насильственной смерти не нашли.

Сейчас специалисты уточняют причину гибели. Дело пока не завели, но ведется проверка.

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