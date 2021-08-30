Запрет на отдых в лесах продлен в Саратовской области

Сохраняется опасность лесных пожаров

Сегодня, 30 августа, минприроды продлевает ограничение на пребывание жителей в лесах Саратовской области. Приказ подписан министром природных ресурсов и экологии Константином Дорониным.

Ограничение на пребывание граждан в лесах и въезд в них на автомобилях действует в течение 21 дня с 30 августа. Предыдущий приказ действовал с 9 августа.

Под ограничение попадают территории лесного фонда Красноармейского, Аркадакского, Балтайского, Вольского, Аткарского, Лысогорского, Макаровского, Базарно-Карабулакского, Балаковского, Балашовского, Марксовского, Новобурасского, Вязовского, Дьяковского, Екатериновского, Ершовского, Петровского, Пугачевского, Калининского, Романовского, Саратовского, Усовского, Черкасского, Ширококарамышского и Энгельсского лесничеств области.

В лесах запрещено проведение культурно-массовых мероприятий, проезд автомобилей за пределами дорог общего пользования или движения спецтранспорта.

Запрещено разведение костров, сжигание мусора и проведение всех видов пожароопасных работ.

В случае обнаружения лесного пожара можно обратиться по единому номеру телефона вызова экстренных служб «112», дежурному ближайшего лесхоза или лесничества, по номеру прямой линии лесной охраны «8-800-100-94-00», или по телефону региональной диспетчерской службы Минприроды «490-516».

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