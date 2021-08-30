Радаев поручил срочно уточнить список аварийных домов под расселение

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил подчиненным и саратовскому мэру Михаилу Исаеву срочно уточнить реестр аварийных домов, которые планируется расселить по последнему этапу программы расселения ветхого жилья. Напомним, о вхождении региона в список субъектов Федерации, которые поучаствуют в новой программе расселения аварийного жилья, стало известно в минувшую субботу.

В этом году досрочно завершается III программа расселения домов в Саратовской области. Речь идет о домах, признанных аварийными до 1 сентября 2017 года.

За всё время новое жилье предоставили 32 203 жителям области, расселили 1 133 дома. На эти цели потратили практически 17,5 млрд. рублей.

По III программе переселили уже 2 917 человек из 9 709 запланированных. Программа продлится до 2024 года.

- Президентом страны принято решение о продолжении работы по сносу ветхого и аварийного жилья. Регион одним из первых вошел в новую программу. Будут расселяться дома, признанные аварийными на 1 января 2021 года. Профильным зампреду, министру дано поручение совместно с главами муниципалитетов начать подготовку. Наибольший объём приходится на г. Саратов. Руководству города необходимо незамедлительно приступить к работе по реестру, уточнению адресов, квартирографии. Вся документация должна быть подготовлена в срок. Ответственность очень высокая, - цитирует губернатора Валерия Радаева его пресс-служба.

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